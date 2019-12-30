Новый год в Челябинской области начнется со снежного шторма и морозов

По прогнозу синоптиков, 31 декабря в Челябинскую область вернутся снег и метели. Температура при этом будет опускаться до минус 30 градусов.
«Ночью и днем 31 декабря в Челябинской области ожидается снег, в отдельных районах метели. Температура воздуха ночью минус 18-23 градусов, в низинах до минус 30 градусов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
При этом снегопад будет сопровождаться сильным ветром. Его порывы местами будут достигать до 15-20 метров в секунду, добавили также в ГУ МЧС по Челябинской области.
В первый день 2020 года существенно потеплеет: до минус 6-11 градусов, а днем столбик термометра приблизится к нулевой отметке. Однако и в Челябинске, и в целом по области продолжит идти снег. «Снежный» прогноз, согласно данным Челябинского гидрометцентра, сохраняется и на 2 января. Более того, в южных районах региона возможны метели.