29 декабря 2019
28 декабря 2019

Новый год в Челябинской области начнется со снежного шторма и морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, снегопад, буран, метель, климат, погода
Челябинцам предрекли трехдневный снегопадФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По прогнозу синоптиков, 31 декабря в Челябинскую область вернутся снег и метели. Температура при этом будет опускаться до минус 30 градусов.

«Ночью и днем 31 декабря в Челябинской области ожидается снег, в отдельных районах метели. Температура воздуха ночью минус 18-23 градусов, в низинах до минус 30 градусов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

При этом снегопад будет сопровождаться сильным ветром. Его порывы местами будут достигать до 15-20 метров в секунду, добавили также в ГУ МЧС по Челябинской области.

В первый день 2020 года существенно потеплеет: до минус 6-11 градусов, а днем столбик термометра приблизится к нулевой отметке. Однако и в Челябинске, и в целом по области продолжит идти снег. «Снежный» прогноз, согласно данным Челябинского гидрометцентра, сохраняется и на 2 января. Более того, в южных районах региона возможны метели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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