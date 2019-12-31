Для российских водителей отменят все преференции на платных трассах

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете движения по платным автодорогам и платным участкам трасс без внесения платы за проезд. Полный текст документа уже размещен в базе законопроектов нижней палаты парламента.
«В закон об автомобильных дорогах предлагается ввести запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд», — отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту. Одновременно с этим владельцам платной трассы будет запрещено вводить преференции для каких-либо автомобилистов, уточняет ТАСС.
В федеральном кабмине подчеркивают, что данная инициатива в первую очередь направлена на развитие системы безбарьерных платных дорог в РФ.
Ранее «URA.RU» писало о том, что в России людям с инвалидностью все же могут позволить бесплатно пользоваться платными трассами. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Речь идет о введении бесплатного проезда по трассам, на которых установлен знак «Инвалид». «Поправки в закон о соцзащите инвалидов мы готовим с группой депутатов», — отмечал парламентарий. После подготовки законопроект будет направлен в правительство. Также инициатор проекта напомнил, что с июля 2020 года в федеральном реестре инвалидов будет храниться информация о транспортных средствах под знаком «Инвалид».