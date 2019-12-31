Горбачев считает, что бывшие граждане СССР до сих пор ему благодарны

Михаил Горбачев уверен, что все еще пользуется уважением в народе Фото: kino-teatr.ru

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что россияне и жители других бывших советских республик благодарны ему за работу на посту руководителя государства, а все откровения его бывших соратников являются «ложью» и «бредом». Таким образом он прокомментировал слова бывшего народного депутата СССР Ивана Полозкова, который утверждает, что в 1991 году Горбачева могли исключить из КПСС.

«Сейчас много всего говорится про те времена, но большинство таких „откровений“ — это ложь и бред. Сложно поверить в то, что какие подробности внезапно вспоминаются спустя почти 30 лет. Вообще же, я чувствую, что люди (и, прежде всего, бывшие граждане СССР) мне до сих пор благодарны, а это ведь самое главное, значит, не зря я делал свою работу. Многих „деятелей“ тех времен сейчас мало кто вспомнит, а меня до сих пор в народе уважают. Да, есть часть людей, которые верят всяким сказкам обо мне, но большинство понимает, что я внес большой вклад в развитие страны в то трудное для всех время», — отметил Горбачев в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Ранее бывший советский депутат Иван Полозков вспомнил о том, что Горбачев мог быть исключен из ЦК КПСС в апреле 1991 года. По словам Полозкова, входившего в политбюро Компартии, на апрельском пленуме многие выступали за исключение Горбачева из Центрального комитета КПСС. Под давлением оппонентов Горбачев даже покинул данное мероприятие. Как вспоминает Полозков, идея исключения Горбачева провалилась из-за принципиальной позиции некоторых членов политбюро.