Журнал крупного банка посоветовал россиянам сменить пол ради увеличения пенсии

Для увеличения пенсии пенсионерам в интернет-журнале предложили сменить пол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авторы основанного «Тинькофф Банком» интернет-журнала предложили для пожилых россиян пять способов увеличения пенсионных выплат. Одним из таких способов, по мнению составителей «пенсионных» советов, может являться смена пола.

«Для назначения пенсии не важно, кем был человек раньше. Играет роль только то, кто именно пришел получать пенсию. Если по документам женщина — значит, можно прийти в пенсионный фонд в 60 лет, если мужчина — в 65. На количество пенсионных баллов смена пола не влияет, поэтому можно не беспокоиться, что после смены пола потеряются данные об уплаченных взносах. Правда, многодетный отец, который стал женщиной, все равно не выйдет на пенсию с той же льготой, что у многодетной матери: право на досрочное назначение пенсии в этом случае касается именно „женщин, родивших детей“. Даже если отец станет женщиной — рожавшей матерью ему никак не стать. Сложность в том, что по своему желанию поменять пол нельзя: придется пройти врачебную комиссию, которая поставит диагноз, позволяющий стать женщиной. „Хочу выйти на пенсию пораньше“ для врачей не аргумент. Даже если удастся убедить докторов, пациенту придется принимать гормоны, а это не бесплатно. Подумайте, отобьет ли эти затраты „ранний“ выход на пенсию», — говорится в публикации.

В самом «Тинькофф Банке», подконтрольном известному российскому банкиру Олегу Тинькову, отмечают, что кредитное учреждение не имеет прямого отношения к советам, данным российским пенсионерам на сайте созданного финорганизацией издания. «Мы не имеем прямого отношения ко всему контенту „Тинькофф-журнала“, там часто публикуются различные статьи, не все из которых следует воспринимать всерьез, часто это провокационный контент, призванный привлечь внимание читателей», — сообщил «URA.RU» источник в финорганизации.

«Тинькофф-журнал» (Tinkoff Journal) — специализированное интернет-издание об экономике. Изначально оно возникло как блог на сайте одноименного банка, его запустили в 2014 году. По итогам осени 2019 года совокупная ежемесячная аудитория «Тинькофф-журнала» превысила 1 миллион посетителей.