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Пермский губернатор подвел итоги года. «Можно было лучше». ВИДЕО

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, портрет, решетников максим
Максим Решетников подвел итоги года в InstagramФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и рассказал о своем «внутреннем червячке». Свое поздравление политик разместил на своей странице в Instagram.

«Год был не простым, как и любой другой год. Мы к чему-то стремились, очень старались, реально многого добились, но в каждом из нас сидит червячок, который говорит: можно было лучше», — заявил Решетников. Также он пожелал пермякам «всего хорошего» в 2020 году.

Сегодня, 31 декабря, с новогодним обращением выступают российские политики — от президента, до губернаторов. С обращением для россиян выступил президент России Владимир Путин. К поздравлениям присоединились также глава Ямала Дмитрий Артюхов и тюменский губернатор Александр Моор.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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