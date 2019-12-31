Максим Решетников подвел итоги года в Instagram
Губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и рассказал о своем «внутреннем червячке». Свое поздравление политик разместил на своей странице в Instagram.
«Год был не простым, как и любой другой год. Мы к чему-то стремились, очень старались, реально многого добились, но в каждом из нас сидит червячок, который говорит: можно было лучше», — заявил Решетников. Также он пожелал пермякам «всего хорошего» в 2020 году.
Сегодня, 31 декабря, с новогодним обращением выступают российские политики — от президента, до губернаторов. С обращением для россиян выступил президент России Владимир Путин. К поздравлениям присоединились также глава Ямала Дмитрий Артюхов и тюменский губернатор Александр Моор.