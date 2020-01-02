Подсчитано число жертв авиакатастроф в 2019 году

В 2019 году число жертв крупных авиакатастроф в мире снизилось вдвое. Также заметно снизилось число происшествий на самолетах, сообщает голландская консалтинговая фирма To70.
«В 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году — 257 человек», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные голландской консалтинговой фирмы To70. Как сообщает издание, с крупными лайнерами в 2019 году произошло 86 инцидентов. В восьми из них есть погибшие. В 2018 году произошло 160 авиапроишествий, погибшие были в 13.
В мае этого года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Погибли 40 пассажиров и бортпроводник. Виновным признан командир экипажа Денис Евдокимов, напоминает агентство Nation News.
В Алма-Ате 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании BEK AIR при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. На борту самолёта находились 95 пассажиров и пять членов экипажа, погибли 12 человек, сообщает RT.
Boeing 737 MАХ 8 разбился 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Погибли 157 человек, включая трех россиян. 29 октября 2018 года машина этой же модели потерпела крушение в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. После трагедии в Эфиопии десятки стран приостановили пролеты этих самолетов над своей территорией.