На Украине спрогнозировали пять сценариев для конфликта в Донбассе

Ситуация в Донбассе будет развиваться по одному из пяти сценариев. Такой прогноз сделали журналисты украинского издания «Страна.ua».
Первый вариант журналисты называют «инерционным». «Это отсутствие любого прорывного результата по Донбассу, кроме дальнейших обменов пленными, возможно, снижения обстрелов и периодических разведений войск на отдельных участках», — пишут украинские журналисты. Согласному этому сценарию, противоречия между Киевом и Москвой решены не будут, хотя украинский президент Владимир Зеленский постарается добиться прогресса в этом вопросе.
Согласно второму сценарию, Киев решит пойти на уступки, согласившись выполнить Минские соглашения, которые касаются введения народной милиции и особого статуса Донбасса до получения участка границы с РФ. Издание предполагает, что такое развитие событий приведет к укреплению внутренней оппозиции на Украине. «Решающим будет внешний фактор — что Россия сможет предложить Украине по другим направлениям (газ, кредиты и так далее) и какой на это будет реакция Запада», — считают журналисты.
Третий сценарий предполагает, что Россия уступит Киеву ради снятия санкций. Журналисты отмечают, что некоторые представители власти в РФ готовы «поступиться отдельными пунктами Минских соглашений, если Запад отменит санкционное давление».
Четвертый вариант — «компромиссный». При таком развитии событий проблема с донбасской границе будет решена по формуле «ни вашим, ни нашим». В этом случае границей могут заняться международные силы.
При пятом сценарии произойдет военное обострение. По мнению журналистов, такое развитие событий маловероятно, но и оно может осуществиться при попытке найти компромисс. «Самым хрупким мир будет в момент транзита власти на Донбассе — от сепаратистских структур к законно избранным. Здесь открывается широкое поле для вооруженных провокаций», — заключают украинские корреспонденты.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Тогда Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости от Украины. За последний год в регионе пострадали 145 человек, из которых 18 убиты, сообщает RT.