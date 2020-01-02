В Первоуральске часть ледяного лабиринта рухнула и чуть не придавила девочку. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы произошедшего.
«В парке упал лабиринт. Все живы, никого не придавило. Одну девочку успели вовремя вытащить», — пишут в сообществе «Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте».
Данный инцидент вызвал бурное обсуждение. Жители города стали возмущаться качеством строительства ледового городка в местном парке. Некоторые предположили, что на данном проекте сэкономили и часть денег ушла кому-то в карман. Родители, посетившие площадку с детьми, пожаловались, что на главной елке города совсем скучно и блекло.
«URA.RU» не удалось оперативно получить комментарий в администрации Первоуральска. На момент публикации новости там не брали трубку.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту агентства подтвердили, что обошлось без пострадавших.