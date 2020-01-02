01 января 2020
31 декабря 2019
30 декабря 2019

В Первоуральске девочку чуть не придавило глыбой льда. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническая приемка Ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, ледяные скульптуры, ледяной городок, ледовые фигуры
Сломалась часть стены ледяного лабиринтаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Первоуральске часть ледяного лабиринта рухнула и чуть не придавила девочку. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы произошедшего.

«В парке упал лабиринт. Все живы, никого не придавило. Одну девочку успели вовремя вытащить», — пишут в сообществе «Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте».

Данный инцидент вызвал бурное обсуждение. Жители города стали возмущаться качеством строительства ледового городка в местном парке. Некоторые предположили, что на данном проекте сэкономили и часть денег ушла кому-то в карман. Родители, посетившие площадку с детьми, пожаловались, что на главной елке города совсем скучно и блекло.

«URA.RU» не удалось оперативно получить комментарий в администрации Первоуральска. На момент публикации новости там не брали трубку.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту агентства подтвердили, что обошлось без пострадавших.

Ледовый городок обрушился, когда дети играли совсем рядом
Фото: сообщество «Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте»
Глыба льда чуть не упала на девочку
Фото: сообщество «Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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