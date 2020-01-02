Алексей Текслер посетил три челябинских города 1 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первый день 2020 года с жителями региона. Об этом он рассказал у себя в Instagram.

«В эти праздничные дни вместе с семьей побывали в Пласте и Южноуральске, пообщались с жителями», — написал он. По его словам, он планирует посетить и другие города Челябинской области.

Текслер рассказал, что в Южноуральске маленький мальчик передал ему шар для елки в Челябинске. Глава региона отметил, что пожелание ребенка он выполнил. Губернатор также побывал в ледовом городке и погулял с семьей по Челябинску.

Ранее Текслер с женой Ириной посетили Магнитогорск, где год назад в одном из домов произошел взрыв бытового газа. Трагедия произошла утром 31 декабря 2018 года. Обрушился седьмой, а затем и восьмой подъезды десятиэтажки на улице Карла Маркса. Под завалами погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.