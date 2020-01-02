Губернатор Пермского края Максим Решетников поделился впечатлениями от ледового городка на эспланаде в столице региона. Об этом он написал в Instagram.
«Покатались с семьей с горок на эспланаде. Есть над чем еще поработать, но в целом — отличный городок получился (точно шаг вперед). Кто побывал уже, пишите о впечатлениях и предложения», — высказался глава региона. Несмотря на положительный отзыв, губернатор согласился с тем, что позднее открытие городка (он открылся 31 декабря) — недоработка организаторов. Он посоветовал в следующем году им поторопиться.