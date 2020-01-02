Решетникову понравился ледовый городок на эспланаде в Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников поделился впечатлениями от ледового городка на эспланаде в столице региона. Об этом он написал в Instagram.

«Покатались с семьей с горок на эспланаде. Есть над чем еще поработать, но в целом — отличный городок получился (точно шаг вперед). Кто побывал уже, пишите о впечатлениях и предложения», — высказался глава региона. Несмотря на положительный отзыв, губернатор согласился с тем, что позднее открытие городка (он открылся 31 декабря) — недоработка организаторов. Он посоветовал в следующем году им поторопиться.

Ранее пермские власти занимались обустройством первой и второй очереди эспланады, однако рабочие не успели реконструировать площадь в указанные сроки. Впоследствии сразу несколько детей получили травмы, когда играли на новых фонтанах возле эспланады. В конце 2019 года мэрия Перми раньше положенного срока заключила договор на монтаж новогодней сцены на городской эспланаде. Это было сделано, чтобы не совершать более серьезное нарушение и не срывать праздник.