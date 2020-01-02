В югорском городе в гаражах прогремел взрыв

Причиной взрыва могли стать нарушения правил хранения газового баллона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нефтеюганске произошел взрыв в гаражно-строительном кооперативе «Спутник». Сообщения об этом опубликовали в Сети.

«В ГСК „Спутник“, похоже, что-то рвануло! Повредило несколько гаражей!» — сказано в одной из публикаций в социальной сети «ВКонтакте».

По неподтвержденной информации, в результате ЧС никто не пострадал. В УМВД по ХМАО «URA.RU» заявили, что в происшествии отсутствует криминальная составляющая. Сейчас в ситуации разбираются представители МЧС. По одной из версий, причиной взрыва могло стать нарушение правил хранения газового баллона.

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По данным ГУ МЧС России по ХМАО, инцидент произошел в гаражном кооперативе «Сибиряк» (а не «Спутник») еще ночью. Вызов поступил в 3:38 по местному времени. Сотрудники ведомства провели на месте происшествия проверку и выяснили, что произошел хлопок газа. В результате ЧС никто не пострадал, гараж получил незначительные разрушения.