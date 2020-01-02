Тюменский губернатор Моор посоветовал ехать на праздники на родину Распутина

По мнению главы города, новогодние праздники — лучшее время для семейного отдыха Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал провести новогодние каникулы на родине Григория Распутина. Информацию об этом глава области разместил на своей странице «ВКонтакте».

В своем посте Моор рассказал жителям Тюменской области о том, где можно провести новогодние каникулы. Губернатор уверяет, что в регионе есть очень много интересных мест, и призывает на каникулах отправиться в путешествие. «Посетите Тобольский кремль, Ялуторовский острог, родину Григория Распутина — село Покровское, знаменитые термальные источники», — написал глава региона.

Помимо этого, Моор напомнил, что новогодние каникулы — отличное время для занятий зимними видами спорта. Губернатор предложил жителям области опробовать ледяные горки, а также научить детей кататься на коньках, лыжах или сноуборде.