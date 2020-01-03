В полиции рассказали, где чаще всего промышляют карманники

Карманники выбирают места, где много народа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Карманники чаще всего орудуют в общественном транспорте, точках быстрого питания и магазинах, рассказали в пресс-центре МВД. Там добавили, что благодаря камерам слежения, удалось раскрыть примерно каждое седьмое преступление.

В МВД отметили, что чаще всего карманники выбирают крупные города и районы. где у людей хорошая зарплата. Так, наибольшее количество карманных краж зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Воронежской, Ростовской и Иркутской областях. На Урале это Свердловская и Челябинская области, приводит сообщение МВД ТАСС.

В полиции отмечают, что кроме популярных мест, карманники также выбирают своих жертв на стадионах, концертных залах, культурных объектах и рынках. В 2019 году по фактам карманных краж было возбуждено почти 35 тысяч уголовных дел, из них раскрыто чуть больше пяти тысяч.