Максим Фадеев отказался оскорблять Константина Эрнста Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев рассказал, что вернется на шоу «Голос. Дети», который транслируют на «Первом канале», только в том случае, если оттуда уйдет генеральный директор канала Константин Эрнст. Об этом музыкант написал у себя в Instagram.

«Это (возвращение на „Первый канал“ — прим. ред.) возможно только в случае ухода с канала Эрнста. У меня личное с этим… Не хочу его обзывать», — ответил Фадеев своему подписчику, который поинтересовался о сотрудничестве с проектом «Голос. Дети».

Фадеев поссорился с Эрнстом в 2017 году из-за одновременного его участия в двух конкурирующих телешоу. Будучи наставником проекта на «Первом канале», экс-супруга Эрнста Лариса Синельщикова предложила ему поучаствовать в шоу «Главная сцена», выходившем на второй кнопке, поясняет RT. Также Фадеев раскритиковал «голубые огоньки», выходящие ежегодно на канале Эрнста, напоминает « Царьград ».