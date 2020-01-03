Появилось видео задержания мужчины, которого в новогоднюю ночь под Камышловом (Свердловская область) застрелили сотрудники полиции. Известно, что наряд полиции вызвала на место жена дебошира. По словам женщины, он вел себя агрессивно и напал на нее.
На видео, опубликованном на портале Е1.RU, слышно, как она жалуется на супруга, а его сестра снимает на камеру полицейских, которые повалили на снег нарушителя. Он, в свою очередь, сопротивляется, оскорбляет стражей правопорядка и угрожает им расправой. Силовики при этом давят ему на шею, пытаются поднять и погрузить в машину. Родственница пьяного мужчины просит не трогать его, так как недавно он перенес операцию, и настаивает на том, что он сам дойдет до полицейской машины.
В какой-то момент видео прерывается, слышны крики и выстрелы. Именно в это время, как уточняет издание, мужчина вырывается, хватает монтировку и бросается на правоохранителей, которые сначала стреляют в воздух, а после в самого нападающего.
Как ранее «URA.RU» сообщал пресс-секретарь ГУ МВД Росии по Свердловской области Валерий Горелых, полицейский действовал в соответствии с федеральным законом «О полиции». Он также уточнил, что от полученных ранений мужчина скончался в больнице.