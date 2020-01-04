Синоптики пообещали россиянам аномально теплую погоду в январе

В Центральной России как минимум до конца первой половины января 2020 года сохранятся аномально теплые температуры, превышающие норму на 5-8 градусов. Также похолодания не стоит ждать и жителям Урала.
«На европейской территории страны остаются потоки воздуха из умеренных широт Атлантики, на южных широтах в теплом воздухе формируются антициклоны, благодаря чему погода будет изменчивой, но при этом аномально теплой. В ближайшие дни в Центральной России оттепель будет чередоваться с непродолжительными морозами — минимальная температура воздуха при этом составит около минус 10 градусов. В столичном регионе небольшой снег ожидается к 6 января, а к Рождеству столбик термометра упадет до 4-6 градусов ниже ноля», — отмечается в прогнозе, распространенном специалистами центра «Фобос».
Не стоит ждать морозов в ближайшее время и жителям Урала. По прогнозу синоптиков, в первой декаде первого месяца 2020 года в регионе будет властвовать теплый циклон. Так, 3 января в Екатеринбурге столбики термометров опускались до минус 7 градусов. В ближайшие дни в столице Свердловской области станет еще теплее — всего минус 2-3. Таким образом, после 25-градусных морозов, которые наблюдались в конце декабря, на Урале наступит почти весенняя погода. Ближе к «старому» Новому году во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) и Пермском крае похолодает до минус 10, однако ниже этой отметки столбики термометров точно не опустятся.
Ранее «URA.RU» подробно писало о том, что россиян предупредили об опасности аномально теплой зимы. По словам врача-кардиолога Натальи Насибуллиной, температурные аномалии зимой в первую очередь отражаются на больных астмой, гипертонией, аллергиках и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, она также дала гражданам ряд простых рекомендаций, как справиться с недугами в период теплой зимы с повышенной влажностью.