Премьер-министр Медведев поменял ответственного за гособоронзаказ

Дмитрий Медведев назначил нового главу департамента гособоронзаказа правительства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового директора департамента гособоронзаказа правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Наконечного Бориса Михайловича директором департамента государственного оборонного заказа правительства РФ», — говорится в документе. Другим распоряжением Медведев освободил от этой должности Сергея Хуторцева в связи его с выходом на пенсию, уточняет
Ранее Борис Наконечный занимал пост заместителя начальника Главного управления вооружений Минобороны РФ.