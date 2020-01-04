Премьер-министр Медведев поменял ответственного за гособоронзаказ

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XIX съезд всероссийской политической партии
Дмитрий Медведев назначил нового главу департамента гособоронзаказа правительстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил нового директора департамента гособоронзаказа правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Наконечного Бориса Михайловича директором департамента государственного оборонного заказа правительства РФ», — говорится в документе. Другим распоряжением Медведев освободил от этой должности Сергея Хуторцева в связи его с выходом на пенсию, уточняет News.ru.

Ранее Борис Наконечный занимал пост заместителя начальника Главного управления вооружений Минобороны РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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