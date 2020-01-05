В Перми совершил экстренную посадку пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, летевший из Дубая в Сыктывкар. Об этом сообщило издание «КомиИнформ».
Чартерный рейс авиакомпании Azur Air был вынужден прервать полет и сесть на запасном аэродроме пермского аэропорта. Причиной такого решения стала плохая погода в Сыктывкаре, где взлетно-посадочная полоса из-за наледи оказалась не готова к приему лайнера.
«Самолет прилетит в Сыктывкар, когда позволят погодные условия. Конкретной информации пока нет, встречающие могут обращаться в справочную», — рассказали в пресс-службе сыктывкарского аэропорта. Уточняется, что в пермской воздушной гавани находятся около 180 пассажиров, ожидающих вылета в Сыктывкар.
4 января в Перми экстренно сел еще один самолет. Лайнер авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Тюмени в Санкт-Петербург, выполнил посадку в пермском аэропорту из-за проблем с навигационным оборудованием.