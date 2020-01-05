04 января 2020
03 января 2020
02 января 2020
01 января 2020
31 декабря 2019
30 декабря 2019
29 декабря 2019

В Перми экстренно сел Boeing, летевший из Дубая. На борту находилось около 180 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, боинг, azur air, самолет, азур эйр, авиакомпания azur air, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Экстренная посадка лайнера связана с непогодойФото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми совершил экстренную посадку пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, летевший из Дубая в Сыктывкар. Об этом сообщило издание «КомиИнформ».

Чартерный рейс авиакомпании Azur Air был вынужден прервать полет и сесть на запасном аэродроме пермского аэропорта. Причиной такого решения стала плохая погода в Сыктывкаре, где взлетно-посадочная полоса из-за наледи оказалась не готова к приему лайнера.

«Самолет прилетит в Сыктывкар, когда позволят погодные условия. Конкретной информации пока нет, встречающие могут обращаться в справочную», — рассказали в пресс-службе сыктывкарского аэропорта. Уточняется, что в пермской воздушной гавани находятся около 180 пассажиров, ожидающих вылета в Сыктывкар.

4 января в Перми экстренно сел еще один самолет. Лайнер авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Тюмени в Санкт-Петербург, выполнил посадку в пермском аэропорту из-за проблем с навигационным оборудованием.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Путешествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...