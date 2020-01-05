В Перми отец ножом ранил дочь

Мужчина ударил женщину ножом в грудь
В Свердловском районе Перми мужчина напал на свою дочь с холодным оружием. 30-летняя женщина получила ножевое ранение в грудь и была госпитализирована.
«Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее мужчина уже имел судимость. По факту умышленного причинения возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, что стало причиной нападения отца на собственную дочь.
Ранее в Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в попытке убийства своих пожилых родителей и десятилетней дочери. Нападавший был вооружен ножом, пишет RT.