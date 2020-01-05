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30 декабря 2019

В Перми отец ножом ранил дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ударил женщину ножом в грудьФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловском районе Перми мужчина напал на свою дочь с холодным оружием. 30-летняя женщина получила ножевое ранение в грудь и была госпитализирована.

«Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее мужчина уже имел судимость. По факту умышленного причинения возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, что стало причиной нападения отца на собственную дочь.

Ранее в Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в попытке убийства своих пожилых родителей и десятилетней дочери. Нападавший был вооружен ножом, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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