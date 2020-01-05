В Ростове вооруженный мужчина попытался проникнуть на детские занятия

В Ростове-на-Дону вооруженный мужчина попытался проникнуть в Дом культуры, где в этот момент занимались десятки детей. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Мужчина представился охране сотрудником ФСБ, после чего попытался пройти внутрь», — говорится в сообщении. Отмечается, что при сканировании через интпраскоп сумки, которую мужчина нес с собой, охранники увидели нож и устройство, похожее на самодельный пистолет.
ГУ МВД России по Ростовской области «URA.RU» подтвердили информацию. «Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества». Также там добавили, что мужчина скрылся с места сразу после того, как охранники обнаружили в его сумке подозрительные предметы.