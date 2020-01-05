На Россию идет аномальное тепло

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В Северо-Западном федеральном округе ожидается повышение температуры на 1-3 градусовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Почти на всей территории России с 6 по 8 января погода будет значительно теплее привычной. Об этом на своем сайте сообщает Росгидрометцентр.

«В Европейской части будет выше нормы на 4-8, в Азиатской на 10-16 градусов», — говорится в сообщении. Отмечается, что в Якутии температура воздуха превысит привычные для региона значения на 20 градусов и составит до -25 градусов, передает «Ридус».

В Северо-Западном федеральном округе ожидается повышение температуры на 1-3 градусов. А вот в Центральной России, Приволжье, Уральском федеральном округе и Сибири синоптики прогнозируют снижение температуры не более чем на 7 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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