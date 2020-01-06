В Хабаровском крае младенец, оставленный родителями на балконе, замерз насмерть

В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз младенец, которого родители без присмотра оставили на балконе. Об этом сообщили в краевом Минздраве.
«Насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе», — говорится на странице министерства в Instagram. Подробности в ведомстве не уточняют, лишь призывают родителей внимательней следить за своими детьми. В региональном следственном управлении СК России никак не прокомментировали инцидент.
В регионе, по данным сервиса «Яндекс.Погода», всю прошлую стояли почти 20-градусные морозы.
По сообщениям ряда СМИ, трагедия произошла в Николаевске-на-Амуре. Как передает «Регион online», в отношении 40-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отмечается, что сыну было семь месяцев от роду.