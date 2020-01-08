Во время похорон главного союзника России на Ближнем Востоке погибли 56 человек

В Иране число погибших в давке при прощании с генерал-майором Касема Сулеймани, убитым во время обстрела войсками США, достигло 56 человек. Церемония прощания с иранским генералом в его родном городе Кермане началась во вторник утром, однако из-за большого количества желающих проститься с ним, церемонию погребения пришлось несколько раз переносить.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV, 56 человек погибли в давке, возникшей из-за похорон иранского генерала, еще 213 человек получили ранения и были госпитализированы.
Сулеймани считался главным и ключевым союзником России на Ближнем Востоке. 2 января США нанесли авиаудар по аэропорту в Багдаде, где он находился. Иранский генерал погиб. Пентагон официально заявил, что военного ликвидировали по приказу Трампа. В США заявили, что Сулеймани планировал нападение на американских дипломатов и военных. После убийства иранского генерала на Ближнем востоке обстановка оказалась накалена до предела.