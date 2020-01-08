СМИ рассказали, какие подарки любили получать Сталин, Ленин, Брежнев и Горбачев

Историки и эксперты выпустили подборку любимых подарков лидеров СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналисты и историки составили список любимых подарков, которые любили получать на различные праздники лидеры СССР Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. В список попали шелковые ковры, раритетные автомобили, инкрустированные золотом ружья, а также путевки в санатории.

Как пишет информагентство РИА «Новости», наименее требовательным к презентам был Владимир Ульянов (Ленин). Самым желанным подарком он считал книги и сувениры, а наиболее дорогим презентом стал шахматный стол с двумя креслами для игроков.

Не менее скромным был в быту Иосиф Джугашвили (Сталин), однако Новый год он предпочитал встречать с шиком. «Сталин не раз говорил, что лучший подарок для него — выступления любимых артистов: Веры Давыдовой, Валерии Барсовой, Ивана Козловского и Натальи Шпиллер», — отмечают журналисты, уточняя, что также Сталин любил получать на праздник картины советских художников. На 70-летний юбилей в 1949 году Сталину было прислано более 23 тысяч различных подарков.

В экспозиции подарков Леониду Брежневу главное место занимают всевозможные ордена, медали, и прочие награды, причем с обязательной публикацией об этом в советских СМИ. Кроме того, он любил получать в дар необычное оружие, так как был заядлым охотником. А вот Михаил Горбачев любил не столько получать подарки, сколько дарить их: по версии историков, именно благодаря умению правильно дарить подарки первый и последний президент СССР и сумел прийти к вершинам власти. Самому же Горбачеву часто дарили подарки в виде путевок в различные элитные советские санатории.

Ранее в российской прессе была обнародована информация о том, что потомки советских лидеров Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева и Михаила Горбачева уже давно живут в западных странах, а некоторые из них вообще не говорят по-русски. В России, как писало «URA.RU», проживают только родственники Георгия Маленкова и Константина Черненко.