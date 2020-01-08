Опубликован предварительный список погибших в авиакатастрофе под Тегераном

На борту находились 180 человек
Большинство жертв авиакатастрофы под Тегераном — граждане Канады и Ирана. Об этом сообщает «Обозреватель».
«73 человека на борту были гражданами Канады», — уточняет издание. Еще 71 пассажир обладал иранским паспортом, 8 — шведским, 6 — афганским, трое — британским, еще двое — украинским. Все 13 членов экипажа были украинцами.
Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул почти сразу после взлета, все находившиеся на борту погибли. Изначально подразумевалось, что лайнер попал в катастрофу из-за технических неполадок, однако позже выяснилось, что причиной трагедии стало возгорание в двигателе, уточняет RT. В интернет попало видео, на котором запечатлен момент падения самолета, и фото с его обломками.