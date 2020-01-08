07 января 2020

Опубликован предварительный список погибших в авиакатастрофе под Тегераном

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
На борту находились 180 человекФото: Pixabay

Большинство жертв авиакатастрофы под Тегераном — граждане Канады и Ирана. Об этом сообщает «Обозреватель».

«73 человека на борту были гражданами Канады», — уточняет издание. Еще 71 пассажир обладал иранским паспортом, 8 — шведским, 6 — афганским, трое — британским, еще двое — украинским. Все 13 членов экипажа были украинцами.

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул почти сразу после взлета, все находившиеся на борту погибли. Изначально подразумевалось, что лайнер попал в катастрофу из-за технических неполадок, однако позже выяснилось, что причиной трагедии стало возгорание в двигателе, уточняет RT. В интернет попало видео, на котором запечатлен момент падения самолета, и фото с его обломками.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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