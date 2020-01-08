Россиянам объяснили, почему нельзя заряжать смартфоны в общественных местах

Через USB-вход злоумышленники могут получить доступ к личным данным в смартфоне Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Станции для подзарядки гаджетов, количество которых в последнее время растет, могут быть небезопасны с точки зрения сохранности данных. Об этом рассказал эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин.

«Публичные зарядные станции для мобильных устройств потенциально несут в себе риски того, что в них может быть установлено дополнительное оборудование», — приводит его слова сайт argumenti.ru. Уточняется, что это дополнительное оснащение может использоваться для взаимодействия со смартфоном.

Отмечается, что при зарядке в общественном месте через USB-вход злоумышленники могут получить доступ к личным данным в смартфоне. Также появляется возможность загрузить вредоносное программное обеспечение.