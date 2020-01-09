Самолет из Екатеринбурга не может вылететь в Дубай

Планы пассажиров скорректировали погодные условия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В аэропорту Кольцово задерживается вылет самолета авиакомпании AzurAir в Дубай. Рейс ZF-9602 направлялся накануне из Дубая в Екатеринбург, после чего должен был отправиться обратно в Эмираты утром 9 января. Однако борт прилетел в Кольцово не вечером 8 января, как указано в расписании, а только сегодня в обед.

«Вчера рейс из-за тумана не смог сесть в Екатеринбурге, потому ушел на запасной аэродром в Пермь. В итоге данный рейс прибыл в Екатеринбург сегодня в 12.34, — рассказал „URA.RU“ директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских. — Из-за вчерашнего тумана ряд рейсов уходили на запасные аэродромы и один из тех самолетов, что сели в Перми — из Дубая. Следующий рейс, который ожидался с вылетом из уральской столицы, также откладывается».

Борт должен был вылететь из Екатеринбурга в Дубай в 8:30, но судя по данным онлайн-табло Кольцово, отправление ожидается в 13:05.

В пресс-центре AzurAir корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что рейс ZF-9602, следовавший по маршруту Дубай-Екатеринбург в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту прилета был направлен на запасной аэродром.

«Самолет благополучно совершил посадку в штатном режиме в аэропорту Перми в 22:00 по местному времени. Пассажирам данного рейса была предоставлена гостиница на время ожидания», — рассказали в пресс-центре AzurAir.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 8 января в связи с плохими погодными условиями сразу несколько бортов не стали садиться в Кольцово и совершали посадки в Перми, Челябинске и Тюмени.