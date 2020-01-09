В Москве госпитализирован актер из «Неуловимых мстителей»

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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, доктор, медицина, врач, больница
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Москве госпитализировали актера Геннадия Юхтина. Исполнитель роли Игната в фильме «Неуловимые мстители» попал в больницу после того, как упал у себя дома и травмировал бедро, сообщает «Пятый канал».

«О состоянии актера пока ничего не известно», — отмечает «Пятый канал».

Славу 87-летнему актеру принесли роли в фильмах «Неуловимые мстители», «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице», «Чужая родня», «Алые паруса», в сериалах «Петербургские тайны», «Молодежка-3» и других. Он прославился как разноплановый актер. Юхтин играл как обычных членов советского общества — рабочих или военных, так и перевоплощался в негативных персонажей — исполнял роль пирата в фильме «Остров сокровищ» и играл диверсанта в картине «Акваланги на дне». Всего в фильмографии актера более ста картин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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