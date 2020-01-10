Частные дороги в Прикамье назвали опасными для жителей

Депутат законодательного собрания Прикамья Олег Третьяков обратил внимание на частные дороги края. По его мнению, они опасы для пермяков. Парламентарий отразил это в проекте постановления, который внес на рассмотрение краевого заксобрания. В пояснительной записке к документу указано, что собственники не следят за дорогами, а контроль со стороны органов власти за такими объектами недостаточный.
«Неконтролируемое пользование частными автомобильными дорогами влечет за собой разрушение дорожного плотна, создание помех в дорожном движении, замусоривание дорог и их обочин, и, как следствие, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — считает Третьяков.
Депутат парламента Пермского края предложил разграничить полномочия между органами власти различных территориальных уровней. Это, по мнению Третьякова, необходимо, чтобы «осуществлять регулирование и надзор за использованием частных автодорог общего пользования». В дальнейшем, как отметил депутат, это позволит обеспечить сохранность и развитие частных дорог.
Предполагается, что инициатива парламентария после рассмотрения депутатами законодательного собрания Прикамья, будет направлена на рассмотрение в Госдуму.