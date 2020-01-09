В результате пострадал один человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Республике Коми произошел пожар на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе (ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка»). По данным СМИ, горит установка по переработке дизельного топлива. В результате хлопков и пожара пострадал один человек.

По данным пресс-службы администрации Ухты, первый хлопок произошел в 16:50 по московскому времени, второй раздался через 15—20 минут. «Из расположенного неподалеку торгового центра „Ярмарка“ эвакуировали людей. По неподтвержденной информации, в домах поблизости кое-где выбило стекла», — сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ухты.

На место выехали оперативные службы, также сообщается, что зарева над заводом нет. Площадь пожара изначально составляла 200 кв. метров, ему был присвоен повышенный уровень сложности. Позднее в ГУ МЧС по Республике Коми сообщили, что площадь пожара возросла до 1000 кв. метров.

Получить оперативный комментарий по поводу происшествия от представителей «Лукойл-Западная Сибирь» и Ухтинского НПЗ «URA.RU» не удалось.