ЦБ отозвал лицензию у банка Натальи Касперской

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, флаг россии, банк россии, центральный банк россии, триколор
«Нэклис-Банка» нарушил федеральные законы, регулирующие банковскую деятельностьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральный банк России отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка», принадлежащего гендиректору компании Infowatch Наталье Касперской. Соответствующий приказ размещен на сайте регулятора.

«Отозвать с 10 января лицензию у „Нэклис-Банка“», — говорится в документе. По информации регулятора, банк утратил собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.

Сама Касперская отказалась предпринимать какие-либо действия в связи с отзывом лицензии у ее банка. «Это [был] несчастный поход в банковскую область», — отметила она изданию «Говорит Москва».

Наталья Касперская — российский предприниматель в сфере информационных технологий, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». С 1986 по 1998 годы была замужем за разработчиком антивируса Евгением Касперским.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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