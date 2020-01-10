ЦБ отозвал лицензию у банка Натальи Касперской

Центральный банк России отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка», принадлежащего гендиректору компании Infowatch Наталье Касперской. Соответствующий приказ размещен на сайте регулятора.
«Отозвать с 10 января лицензию у „Нэклис-Банка“», — говорится в документе. По информации регулятора, банк утратил собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Сама Касперская отказалась предпринимать какие-либо действия в связи с отзывом лицензии у ее банка. «Это [был] несчастный поход в банковскую область», — отметила она изданию «Говорит Москва».
Наталья Касперская — российский предприниматель в сфере информационных технологий, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». С 1986 по 1998 годы была замужем за разработчиком антивируса Евгением Касперским.