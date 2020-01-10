Лондон готовит новые санкции против россиян

Великобритания планирует блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Фото: depositphotos.com

Великобритания готовит собственный санкционный режим. Ожидается, что он начнет действовать после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

«Лондон сможет, в частности, блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Под британские санкции могут, в частности, попасть граждане России», — передает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times. Причастным к нарушении прав человека также будет запрещен въезд в страну. Отмечается, что Соединенное Королевство не будет согласовывать свои действия с 27 другими странами Евросоюза.

Как отмечает издание, в феврале — марте может появиться список конкретных лиц, к которым будут применены ограничения. В первую очередь в него могут войти граждане России, Ливии, Северной Кореи и, возможно, Саудовской Аравии.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум, большинство проголосовало за выход из Евросоюза. В феврале 2017 года палата общин Британии приняла законопроект по запуске процедуры Brexit. В марте 2019 года британский парламент поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit. Позднее он поддержал законопроект по выходу страны из Евросоюза во втором чтении. В его поддержку проголосовали 358 депутатов, против — 234, передает RT. Соединенное Королевство намерено покинуть Евросоюз 31 января 2020 года.