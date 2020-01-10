Зеленский назвал канадцев жителями Канадии. СКРИН

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский допустил ошибку в TwitterФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады. В Twitter лидер страны назвал их гражданами Канадии, сообщает argumenti.ru.

Зеленский выразил соболезнования канадцам, чьи родные и близкие погибли при крушении украинского самолета в Тегеране. «Наши мысли с семьями граждан Канадии», — написал он. Обращение было написано на английском языке. Подписчики пристыдили президента за эту ошибку. Позднее это сообщение было исправлено.

Boeing-737 «Международных украинских авиалиний» потерпел крушение 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. В авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Владимир Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в лайнер.

Зеленский написал «граждане Канадии»
Скрин страница Владимира Зеленского в Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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