Экс-директор тюменского завода-банкрота избежал тюрьмы

Бывший глава предприятия отделается административным штрафом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший директор банкротящегося тюменского завода «Электрон» Владимир Дружинин избежал уголовной ответственности за невыплату почти 20 млн рублей заработной платы своим сотрудником. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

«Преступление небольшой тяжести, было совершено впервые, ущерб полностью был возмещен. Поэтому следователь направил мировому судье вместе с материалами уголовного дела ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как выяснило следствие, заработную плату на предприятии не выплачивали с декабря 2018 по август 2019 года. Директора Владимира Дружинина обвиняли по части 2 статьи 145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев. На суде он признал свою вину и полностью погасил задолженность перед 231 работником в размере 18,8 млн рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что арбитражный управляющий завода «Электрон» планирует взыскать часть выплаченной бывшему директору заработной платы в размере 250 тыс. рублей. Деньги должны пойти на погашение общего долга предприятия в 92,9 млн рублей.