Сенатор Пушков заявил, что США не уйдут из Ирака

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Клипарт pickupimage. miliman, военные, солдаты, армия сша, американская армия
Пушков сказал, что в Ираке сохраняется «режим оккупации»Фото: miliman/pickupimage.com

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что американцы не собираются уходить из Ирака. Таким мнением политик поделился на своей странице в Twitter.

«США не намерены уходить из Ирака и вести переговоры с Багдадом на этот счет. Это особенно полезно услышать тем, кто несет чепуху о „равноправии“ в отношениях США с их союзниками», — написал Пушков. По словам политика, это говорит о том, что в Ираке сохраняется «режим оккупации».

Парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус ответил, что США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск, пишет деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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