Сенатор Пушков заявил, что США не уйдут из Ирака

Пушков сказал, что в Ираке сохраняется «режим оккупации»
Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что американцы не собираются уходить из Ирака. Таким мнением политик поделился на своей странице в Twitter.
«США не намерены уходить из Ирака и вести переговоры с Багдадом на этот счет. Это особенно полезно услышать тем, кто несет чепуху о „равноправии“ в отношениях США с их союзниками», — написал Пушков. По словам политика, это говорит о том, что в Ираке сохраняется «режим оккупации».
Парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус ответил, что США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск, пишет деловая газета «Взгляд».