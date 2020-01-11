10 января 2020

Эксперт-международник предостерег россиян от поездок в Абхазию

© Служба новостей «URA.RU»
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Отказаться от поездок в Абхазию стоит, чтобы обезопасить себяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Абхазию на время беспорядков из-за президентских выборов. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.

«В любой зоне, когда турбулентность начинается, нужно предпринимать шаги, чтобы себя обезопасить. На какое-то время, возможно, есть смысл воздержаться от поездок в Абхазию», — высказался он. Кроме того Ниязов отметил, что Абхазия поставляет мало товаров в Россию, поэтому беспорядки, если и скажутся на поставках, то будут незаметны для рынка и потребителей.

Эксперт подчеркнул, что также напряжение внутри государства не отразится на русско-абхазских отношениях. «Я думаю, что сейчас прямого влияния это на взаимоотношения России и Абхазии не окажет, потому что Абхазия держится как независимое государство благодаря России», — заявил Ниязов. По его словам, кто бы не пришел к власти, он будет поддерживать и развивать отношения с Россией.

Выборы президента Абхазии прошли осенью 2019 года. Тогда, набрав 47,39% голосов, победил действующий глава государства Рауль Хаджимба. Его соперник — председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — получил 46,19%. Позднее оппозиция заявила, что Хаджимба должен был набрать больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и «против всех».

9 января активисты начали штурмовать здание администрации президента и требовать отставки Хаджимбы. Глава государства отказался покидать пост. 10 января Верховный суд Абхазии официально отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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