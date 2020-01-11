Артем написал письмо с просьбой полетать на самолете или вертолете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четырехлетнего мальчика час катали на вертолете над Екатеринбургом и его окрестностями, а его гидом стал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Так уральский полпред Николай Цуканов выполнил желание малыша, которое тот отправил на «Елку желаний» — проект, который проходит под патронажем президента РФ Владимира Путина.

«Однажды мы смотрели мультики, Артем сказал — хочу полететь на самолете или вертолете. Я отправила письмо, когда мне перезвонили [и сообщили, что желание малыша сына будет выполнено], я сначала даже не поняла, думала, из банка нам звонили», — рассказала «URA.RU» его мама Диана.

Город Артему показал мэр Александр Высокинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весь полет мальчик сидел на руках у мэра Екатеринбурга. «Ты план полета уже обсуждал? Хочешь увидеть город сверху, площадь покажем? [Небоскреб] „Высоцкий“? А мэрию? — подбадривал пассажира Александр Высокинский. — Вот район Светлый, а там — новый детский садик, скоро сдадим».

Сам Николай Цуканов не смог принять участие в полете. Вместо него отправился заместитель полпреда Борис Кириллов. «Мальчик немного болеет, и такие эмоции останутся с ним на всю жизнь и будут способствовать его выздоровлению», — подчеркнул он. По словам мамы мальчика, из-за множественных операций ребенок плохо говорит, ему необходим логопед и дефектолог для развития речи, а также массажи.

Кириллов также выразил благодарность главе Екатеринбурга, который стал гидом для мальчика: «Хотел бы от имени полпреда Николая Цуканова выразить большую благодарность Александру Высокинскому, который показал маленькому гражданину город. Думаю, что это было полезно не только маленькому Артему, но и мэру Екатеринбурга, который посмотрел город с высоты птичьего полета».

Полпред Николай Цуканов после заседания Госсовета в конце декабря снял с елки три открытки с желаниями детей. Другие двое живут в Югре, один получил в подарок шведскую стенку, другой — планшет для рисования. Вертолет для полета над Екатеринбургом предоставила компания «Газпром Трансгаз-Югорск» в рамках корпоративной социальной программы.

Вместо полпреда Николая Цуканова малыша в полете сопровождал заместитель полпреда Борис Кириллов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга в полете кормил мальчика мандаринами и сделал ему самолетики из бумаги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маршрут проходил в самом центре Екатеринбурга — у правительства региона… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

… и центрального стадиона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU