Анастасия Волочкова решила отдохнуть в ТаиландеФото: Instagram, Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова на новогодние праздники уехала отдыхать в теплый Таиланд и показала виллы, на которых она там живет. Свое жилье звезда показала в Instagram.
«Дорогие друзья, для отдыха я всегда, конечно, выбираю лучшие места», — написала балерина. По ее словам, арендовать виллы нельзя, зато можно купить. Обойдется одна из вилл покупателю в 350 тысяч долларов.
За 14 дней своего пребывания в Таиланде Волочкова сменила как минимум три виллы. «Первый день на вилле Himmaphan Resort. В ней 8 спален и нереальные виды», — заявила балерина. По словам звезды, на вилле отдыхали Принц Абу-Даби, футбольная команда «Манчестер Юнайтед» — такое помещение оценивается в два млн долларов.
Помимо отдыха на виллах, дива поделилась снимками с различных яхт, местных саун и тайской природы. «Эта черепаха выплыла из океана, отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию», — поделилась она.