11 января 2020

Волочкова показала виллы, на которых живет в Таиланде. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Волочкова решила отдохнуть в ТаиландеФото: Instagram, Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова на новогодние праздники уехала отдыхать в теплый Таиланд и показала виллы, на которых она там живет. Свое жилье звезда показала в Instagram.

«Дорогие друзья, для отдыха я всегда, конечно, выбираю лучшие места», — написала балерина. По ее словам, арендовать виллы нельзя, зато можно купить. Обойдется одна из вилл покупателю в 350 тысяч долларов.

За 14 дней своего пребывания в Таиланде Волочкова сменила как минимум три виллы. «Первый день на вилле Himmaphan Resort. В ней 8 спален и нереальные виды», — заявила балерина. По словам звезды, на вилле отдыхали Принц Абу-Даби, футбольная команда «Манчестер Юнайтед» — такое помещение оценивается в два млн долларов.

Помимо отдыха на виллах, дива поделилась снимками с различных яхт, местных саун и тайской природы. «Эта черепаха выплыла из океана, отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию», — поделилась она.

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Вот такое чудо появилось на нашем пляже...???? Эта черепаха выплыла из океана, отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию.. А несколько лет назад в Турции черепаха размером в два раза больше в море очень сильно укусила меня за колено... ???? Это была серьезная травма и два года я испытывала боль.. ???? Это чудо вроде безобидное.. Но тоже... большое..???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #отдых #море #солнце

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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