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На Ямале подъемный кран сгорел дотла по пути в поселок вахтовиков. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные ликвидировали возгорание через часФото: Владимир Андреев © URA.RU

Подъемный кран выгорел дотла по дороге в вахтовый поселок Ямбург. Инцидент произошел вечером 12 января. Об этом анонимно сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Только что сгорел кран „Demag“ по дороге на Ямбург между ГП [газовым промыслом] 10 и 11. У пожарной машины закончился весь запас воды, но ее так и не смогли потушить, огонь не гас даже при прямом попадании пены на него», — написал в своем посте анонимный автор.

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО «URA.RU» сообщили, что для ликвидации ЧП на место прибыли два пожарных автомобиля и восемь человек личного состава. «В 17:52 поступила информация о возгорании. Спустя полчаса была локализация пожара. Полная ликвидация была спустя час», — отметили в ведомстве. Там добавили, что погибших и пострадавших нет.

Фото: «ЧП, ДТП Новый Уренгой», «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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