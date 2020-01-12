В российской больнице парализованный пациент пролежал несколько дней на бетонном полу. ВИДЕО

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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, больничный коридор
Врачи три дня не обращали внимания на парализованного мужчину в приемном отделенииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи городской больницы Георгиевска в Ставропольском крае не оказывали помощь парализованному мужчине в течение трех дней. Видео, где пациент лежит на бетонном полу в коридоре больницы, опубликовали в instagram-аккаунте одного из городских сообществ.

В приемное отделение городской больницы мужчина в парализованном состоянии поступил еще 9 января. «Уложили на бетон. Кричал, что хочет воды и в туалет, внимания никто не обращал, в итоге [остался на] три дня без еды и воды», — сообщается в профиле georgievsk_ru.

Как уточнили авторы публикации, несмотря на перелом ключицы и паралич нижних конечностей пациента определили в терапию. Авторы сообщения призвали городскую администрацию разобраться в произошедшем и принять необходимые меры.

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Письмо в редакцию: Георгиевская городская больница!!! Человек попал на скорой в больницу, в парализованном состоянии, к нему никто не подходил три дня, с 9 числа. Уложили на бетон. Кричал, что хочет воды и в туалет внимания никто не обращал, в итоге три дня без еды и воды!!! В итоге сегодня после скандала, положили его в терапию (причём тут терапия если у человека поломана ключица, и отказанны ноги!!!) Что же твориться, где элементарная человечность ????. Очень прошу администрацию обратить внимания, и принять соответствующие меры! ??? Присылайте ваши фото и видео — репортажи обо всём, что происходит в Георгиевске! ??? Добавляйте хештег — #georgievsk_ru, чтобы показать Ваши фотографии в городской ленте! ??? #георгиевск #георгиевскновости #георгиевсксити #georgievsk #подкумок #новопавловск #пятигорск #георгиевсквлицах #кмв #kmv_info #georgievsk1777 #baraholka1777

Публикация от Георгиевск (@georgievsk_ru)

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Видео к предыдущему «больничному» посту. #народныйрепортёр ??? Присылайте ваши фото и видео — репортажи обо всём, что происходит в Георгиевске! ??? Добавляйте хештег — #georgievsk_ru, чтобы показать Ваши фотографии в городской ленте! ??? #георгиевск #георгиевскновости #георгиевсксити #georgievsk #подкумок #новопавловск #пятигорск #георгиевсквлицах #кмв #kmv_info #georgievsk1777 #baraholka1777

Публикация от Георгиевск (@georgievsk_ru)

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