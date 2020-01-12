Врачи городской больницы Георгиевска в Ставропольском крае не оказывали помощь парализованному мужчине в течение трех дней. Видео, где пациент лежит на бетонном полу в коридоре больницы, опубликовали в instagram-аккаунте одного из городских сообществ.
В приемное отделение городской больницы мужчина в парализованном состоянии поступил еще 9 января. «Уложили на бетон. Кричал, что хочет воды и в туалет, внимания никто не обращал, в итоге [остался на] три дня без еды и воды», — сообщается в профиле georgievsk_ru.
Как уточнили авторы публикации, несмотря на перелом ключицы и паралич нижних конечностей пациента определили в терапию. Авторы сообщения призвали городскую администрацию разобраться в произошедшем и принять необходимые меры.