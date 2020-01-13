В Ираке разбомбили американскую базу

Восемь минометных снарядов упало на расположенную к северу от Багдада авиабазу Балад, которую используют американские военные. О нападении на аэродром сообщило агентство Reuters.
«Четыре человека получили ранения в результате нападения на авиабазу», — передает агентство. Военные источники издания уточнили, что ранеными оказались иракские солдаты. О потерях среди американских военных данных нет.
Военные силы Ирака уточнили, что в результате атаки никто не погиб. Информации о том, кто стоит за нападением на базу, пока нет.
Конфликт на Ближнем Востоке, напомним, начался после гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Чиновник был убит в результате авиаудара, санкционированного лично президентом США Дональдом Трампом.
После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону, на что американский лидер заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. В ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.