12 января 2020

В Ираке разбомбили американскую базу

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Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Четыре человека получили ранения в результате авиаудараФото: wikipedia.org

Восемь минометных снарядов упало на расположенную к северу от Багдада авиабазу Балад, которую используют американские военные. О нападении на аэродром сообщило агентство Reuters.

«Четыре человека получили ранения в результате нападения на авиабазу», — передает агентство. Военные источники издания уточнили, что ранеными оказались иракские солдаты. О потерях среди американских военных данных нет.

Военные силы Ирака уточнили, что в результате атаки никто не погиб. Информации о том, кто стоит за нападением на базу, пока нет.

Конфликт на Ближнем Востоке, напомним, начался после гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Чиновник был убит в результате авиаудара, санкционированного лично президентом США Дональдом Трампом.

После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону, на что американский лидер заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. В ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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