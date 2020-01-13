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08 января 2020

На Ямале ищут лже-прокурора, вымогавшего деньги на цветы

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник, представившийся прокурором, вымогал деньги по телефонуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полицейские Муравленко ищут злоумышленника, который представлялся прокурором и вымогал деньги. С заявлением о покушении на хищение средств в дежурную часть обратилась местная жительница, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«В дежурную часть ОМВД России по г. Муравленко обратилась жительница города с заявлением по факту покушения на хищение денежных средств со счета банковской карты. Проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления», — сообщили в ведомстве.

По версии полиции, жительнице Муравленко позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился работником прокуратуры. Злоумышленник попытался вынудить женщину перевести ему около пяти тысяч рублей под предлогом проверки в учреждении, где работает заявительница: «Со слов звонившего, членам проверяющей комиссии необходимо было купить цветы».

В полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на мошенничество».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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