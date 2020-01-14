В 2019 году в России обанкротились 69 тысяч россиян Фото: depositphotos.com

За последний год россияне стали банкротиться в полтора раза чаще. Уральский регион попал в топ-5 регионов по количеству разорений.

«По итогам 2019 года обанкротились 69 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 56,8% больше, чем годом ранее», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса». Как отмечает издание, в прошлом году в России на 100 тысяч человек приходилось 47 новых банкротов.

По общему количеству личных банкротств в 2019 году лидируют жители Москвы и Московской области, где число несостоятельных граждан достигло 9,4 тысяч. В пятерке по этому показателю оказались Самарская и Свердловская области, а также Санкт-Петербург.

Издание уточняет, что общее число россиян, которых Объединенное кредитное бюро (ОКБ) относит к потенциальным банкротам, достигло цифры в 1,15 млн человек. «В 71% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем», — уточнили представители «Федресурса».

При этом по итогам 2019 года должники смогли вернуть кредиторам только 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд. Такая ситуация, объясняет издание, связана с тем, что у должников нет имущества, которое можно было бы отдать на выплату.