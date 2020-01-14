Зеленский создал реестр педофилов

Зеленский подписал закон, расширяющий полномочия правоохранительных органов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Единого реестра лиц, когда-либо привлекавшихся за преступления против половой неприкосновенности детей. Документ направлен на расширение полномочий правоохранительных органов в отношении педофилов.

«Реестр будет передан на содержание министерства юстиции страны», — сообщают argumenti.ru. В случае необходимости главы прокуратур и органов досудебного расследования могут воспользоваться этим реестром. Кроме того, доступ к нему получили следователи и уполномоченные представители Нацполиции и Госбюро расследований.

Ранее Зеленский наложил вето на закон, усиливающий ответственность за сексуальные преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. За изнасилование малолетних, помимо лишения свободы до 15 лет, предлагалось подвергать преступников принудительной химической кастрации.