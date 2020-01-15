Мэрия Челябинска разыграет дорожные миллиарды рублей, которые не достались москвичам

В Челябинске стартуют новые аукционы по уборке дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление дорожного хозяйства мэрии Челябинска 15 января проведет шесть тендеров на уборку дорог в городе в 2020 году на общую сумму в 2,7 млрд рублей. Ранее торги проводились одним лотом, и контракт достался московской фирме «Ингеком». Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов, по требованию антимонопольной службы торги проводятся заново.

«В мэрии прислушались к требованию челябинского УФАС, и торги разделены на шесть лотов», — пояснил Сафонов.

Управление Федеральной антимонопольной службы по региону высказало претензии по торгам, которые состоялись до Нового года. Контракт на три миллиарда рублей для всех семи районов города должны были заключить с единственным участником, допущенным до конкурса, — с АО «Объединение „Ингеоком“». Эта фирма занимается строительством метро в Москве и других городах России.

Теперь власти проводят аукционы в Центральном, Калининском, Тракторозаводском, Курчатовском, Советском и Ленинском районах. Самый крупный лот, на 545 млн рублей, — по Центральному району. Торги по Металлургическому району будут объявлены позже.