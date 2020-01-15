«Лидеры России» будут искать управленцев для новых направлений

Алексей Комиссаров допустил появление треков «Культура» и «Промышленность» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следующем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» могут появиться новые профессиональные направления. С такой идеей к организаторам обратились представители сфер культуры и промышленности, сообщил «URA.RU» гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров на открытии регионального полуфинала во Владивостоке.

Комиссаров напомнил, что в этом сезоне, который стал третьим в истории «Лидеров России», появились три специальных трека — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». По его словам, организаторы конкурса посмотрят, как пройдет этот эксперимент, и, если он окажется удачным, продолжат развивать тренд.

«Думаю, что подход к таким трекам сохранится и наверняка в следующем году их станет больше. Запрос есть от работников культуры, запрос есть от тех, кто занимается промышленным производством», — сказал Комиссаров.

В специальных направлениях организаторы проверяют не только управленческие, но и профессиональные навыки конкурсантов. Появление треков связано с тем, что умения и компетенции представителей разных сфер сильно отличаются, и сравнивать таких участников друг с другом довольно трудно.

Серия региональных полуфиналов конкурса «Лидеры России» стартовала 15 января во Владивостоке. В Дальневосточном федеральном округе за выход в финал соревнуются 250 человек. 16 января судьи подведут итоги и назовут 30 финалистов. В суперфинал попадут 300 человек со всей страны, а победителями станут 100 управленцев. Они получат шанс сотрудничать с наставником из числа руководителей в сфере бизнеса и госуправления.