Тюменский губернатор отметил прорывную вещь в послании Путина

По мнению экспертов, послание президента РФ Владимира Путина стало беспрецедентным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что изменения в высшем образовании, отмеченные в ежегодном послании президента России Владимира Путина, являются «прорывной вещью». Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Например, у студентов появится возможность на втором курсе сменить специальность. Я считаю, что это прорывная вещь», — прокомментировал Моор обращение президента к Федеральному собранию РФ. Главной же инициативой, озвученной Путиным, губернатор назвал введение материнского капитала при рождении первенца. «В Тюменской области подобная региональная выплата появилась в этом году. Это будет отличная поддержка для семей — федеральный маткапитал плюс 150 тысяч рублей от региона», — добавил чиновник.

Путин зачитал свое послание 15 ноября. По мнению политологов и экспертов «URA.RU», выступление президента оказалось беспрецедентным и по своему содержанию, и по форме.