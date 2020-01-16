Медведев, потерявший пост премьера, останется лидером «Единой России»

Дмитрий Медведев останется в партии власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

Исполняющий обязанности главы правительства РФ Дмитрий Медведев сохранит должность председателя «Единой России» вне зависимости от дальнейших карьерных решений. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.



«Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем партии „Единая Россия“», — приводит слова Турчака RT. По его словам, даже если Медведев займет должность заместителя главы Совета Безопасности, он сможет совмещать две должности — законодательных ограничений в этом вопросе нет.

Ранее правительство РФ во главе с Медведевым подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию анонсировал правки в Конституции России. Позже российский лидер предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности. На должность главы кабинета министров президент предложил главу ФНС Михаила Мишустина.