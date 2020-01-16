В Брянской области мама школьницы заподозрила ее учительницу в нетрадиционной сексуальной ориентации и возмутилась этим в соцести. Преподаватель в свою очередь обратилась в полицию.
«Женщина возмутилась тем, что учительница ее дочери разместила в Instagram сторис, намекающую на то, что педагог состоит в однополых отношениях», — сообщает портал «Брянск Today». Отмечается, что учитель преподает в школе русский язык и литературу. Также уточняется, что после скандала в школе пообещали уволить педагога-лесбиянку.
Учительница посчитала, что родитель ученицы нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни. Она рассказала «Газете.Ru», что подала заявление в полицию. Также она отметила, что ее просили не общаться с журналистами, «намекнув на негативный отзыв».