В Брянске учительницу уличили в ЛГБТ-ориентации. Она пошла в полицию

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
Школьная учительница намекнула на то, что у нее есть девушка в сторисФото: Анна Майорова © URA.RU

В Брянской области мама школьницы заподозрила ее учительницу в нетрадиционной сексуальной ориентации и возмутилась этим в соцести. Преподаватель в свою очередь обратилась в полицию.

«Женщина возмутилась тем, что учительница ее дочери разместила в Instagram сторис, намекающую на то, что педагог состоит в однополых отношениях», — сообщает портал «Брянск Today». Отмечается, что учитель преподает в школе русский язык и литературу. Также уточняется, что после скандала в школе пообещали уволить педагога-лесбиянку.

Учительница посчитала, что родитель ученицы нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни. Она рассказала «Газете.Ru», что подала заявление в полицию. Также она отметила, что ее просили не общаться с журналистами, «намекнув на негативный отзыв».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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