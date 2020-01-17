Власти Зауралья объяснили, почему вокруг дома, где живут сироты, разлилась канализация

Курганские сироты, которые пожаловались на канализационный потоп из септика рядом с домом, передают не верные показания за воду. Именно поэтому коммунальщики в селе Кетово не вовремя вывозят жидкие отходы. Такой комментарий «URA.RU» предоставили в пресс-службе правительства региона.
«Согласно информации ООО „Тепловодосети“ и ООО „Жилсервис“, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, показания счетчиков абонентов и показания общедомового счетчика значительно разнятся: от 30 до 113 кубических метров в месяц. Диспетчеры поэтому не могут определиться точнее с графиком вывоза отходов», — говорится в ответе.
Кроме того, по данным правительства, жильцы дома по улице Ленина, 80, задолжали более 270 тысяч рублей за потребление воды. «На сегодняшний день ООО „Жилсервис“ произвело откачку лишних от показаний абонентов 111 кубических метров отходов», — добавили в учреждении.
Для решения проблем с канализацией жильцам дома в правительстве рекомендуют выбрать управляющую компанию. Сейчас Кетовская администрация с ООО «Жилсервис» заключила договор на аварийное обслуживание. Сами жильцы говорили, что управляющие компании не соглашаются обслуживать дом.
Ранее «URA.RU» писало, что жители дома пожаловались на проблемы с канализацией, которые не решаются почти год. При этом они акцентировали, что показания по водопотреблению можно посмотреть на общедомовом счетчике, который для того и поставлен.